На переход энергосистемы Украины к плановым графикам отключения света уйдут недели. Об этом во время единственного телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет 24 канал.

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Когда Украина сможет выйти на график плановых отключений

Сахарук заметил, что говорится не о днях, а о неделях. С текущими темпами Украина сможет выйти на плановые графики в ближайшие недели.

Чтобы перейти на плановые отключения, нужно добавить больше мощности. Для этого необходимо запустить блоки, которые были остановлены после последней атаки. Над этим работаем, часть блоков уже работает. Также температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно еще больше,

– сказал Сахарук.

Какая ситуация с электроэнергией в стране сейчас

25 ноября на территории Украины возобновили свою работу все атомные электростанции. В частности, Запорожская, Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС.

В некоторых районах в разных регионах страны есть случаи, когда люди не имеют света по нескольку дней. Сейчас энергетики пытаются сделать так, чтобы свет появлялся в каждом доме хоть на 2 – 3 часа.

Директор правовых вопросов НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков рассказал, что вскоре ведомство выставит счет россиянам за уничтоженные объекты. Такой опыт уже есть – "Укрэнерго" одни из немногих судились и продолжают этот процесс относительно своих активов во временно оккупированном Крыму



Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала