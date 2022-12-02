На перехід енергосистеми України до планових графіків відключення світла підуть тижні. Про це під час єдиного телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише 24 канал.

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Коли Україна зможе вийти на графік планових відключень

Сахарук зауважив, що мовиться не про дні, а про тижні. З наявними темпами Україна зможе вийти на планові графіки найближчими тижнями.

Щоб перейти на планові відключення, потрібно додати більше потужності. Для цього потрібно запустити блоки, які були зупинені після останньої атаки. Над цим працюємо, частина блоків вже працює. Також температура йде вниз, тому споживання зростає, тому потужності потрібно ще більше,

– сказав Сахарук.

Яка ситуація з електроенергією в країні зараз

25 листопада на території України відновили свою роботу всі атомні електростанції. Зокрема Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС.

У деяких районах в різних регіонах країни є випадки, коли люди не мають світла по декілька днів. Наразі енергетики намагаються зробити так, щоб світло з'являлось у кожній оселі хоч на 2 – 3 години.

Директор правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков розповів, що невдовзі відомство виставить рахунок росіянам за знищені об'єкти. Такий досвід вже є – "Укренерго" одні із небагатьох судилися і продовжують цей процес щодо своїх активів у тимчасово окупованому Криму



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу