Света в Украине станет немного больше благодаря работе электрогенераторов. Совокупно наше страна получила еще 1000 МВт мощностей. Это поможет реже отключать свет в "серых" зонах графиков отключений.

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Ситуация со светом в Киеве

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

В Сумской области ситуация улучшается

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил , что в области увеличили количество часов с электроснабжением

Ночью действовали графики плановых отключений в режиме +4/-2. Впрочем, энергетики работают над тем, чтобы была возможность применить графики –2/+4 (т.е. два часа света нет, четыре – есть).

Живицкий призвал жителей области помочь энергетикам восстановить стабильное электроснабжение – максимально снизить потребление электроэнергии когда она есть.

Электроэнергия в Ивано-Франковске

"Укрэнерго" выделило в Прикарпатье, по данным городского головы Руслана Марцинкив, ночной лимит в объеме 252,7 МВт на период с 00:00 до 07:00. Дневной предел – 306,2.

Он опубликовал график ориентировочных отключений. Отдельно зафиксированы часы, когда могут выключать электроэнергию при превышении лимитов.

Ориентировочно:

1 очередь

Подчерки 1.1, 1.2:

С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подчерки будут выключены;

С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 – подчерки будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 18:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

При их несоблюдении возможны отключения

Подчерки 1.3, 1.4:

С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подчерки будут выключены

С 00:00 до 04:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 – подчерки будут с электроснабжением

с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

2 очередь

Подчерки 2.1,2.2:

С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – подчерки будут выключены

С 04:00 до 06:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подчерки будут с электроснабжением

с 02:00 до 04:00 и 10:00 до 12:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Подчерки 2.3, 2.4:

С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подчерки будут выключены

С 04:00 до 08:00, с 14:00 до 16:00, с 22:00 до 24:00 – подчерки будут с электроснабжением

с 12:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

3 очередь

Подчерки 3.1, 3.2:

С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подчерки будут выключены

С 06:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 – подчерки будут с электроснабжением

с 04:00 до 06:00 и с 22:00 до 24:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Подчерки 3.3, 3.4:

С 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подчерки будут выключены

С 00:00 до 02:00, с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 по 24:00 – подчерки будут с электроснабжением

с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 16:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Внимание! Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.