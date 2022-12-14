Світла в Україні стане трохи більше завдяки роботі електрогенераторів. Сукупно наша країна отримала ще 1000 МВт потужностей. Це допоможе рідше вимикати світло у "сірих" зонах графіків відключень.

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Ситуація зі світлом в Києві

В Києві оновили графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись із новим графіком можна за посиланням.

На Сумщині ситуація покращується

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що в області збільшили кількість годин з електропостачанням.

Вночі діяли графіки планових вимкнень в режимі +4/–2. Втім, енергетики працюють над тим, щоб була можливість застосувати графіки –2/+4 (тобто дві години світла немає, чотири – є).

Живицький закликав жителів області допомогти енергетикам відновити стабільне електрозабезпечення – максимально зменшити споживання електроенергії коли вона є.

Де не буде світла на Волині

14 грудня в усіх громадах та районах Волинської області енергетики застосовуватимуть стабілізаційні відключення світла. У Волиньобленерго опублікували графік знеструмлень.

Зазначили, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин.

Що зі світлом на Рівненщині

На Рівненщині ситуація з енергозабезпеченням суттєво не змінилась станом на 14 грудня. В місті та регіоні діють планові відключення. Ознайомитись із графіками:

у місті Рівне – тут.

у Рівненській області – тут.

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що можуть збільшитися перерви в електропостачанні.

В Одесі все ще діють аварійні відключення

На Одещині ситуація з енергозабезпеченням значно ускладнилась після останньої атаки дронами по енергетичних об'єктах 10 грудня. Відтоді, в області без світла залишилися понад 1,5 мільйона жителів області, вже за добу їхня кількість зменшилась до 300 тисяч.

Однак, ситуація все ще складна, повернутись до планових відключень наразі неможливо. Стежити за ситуацією можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

У Дніпрі теж аварійні відключення

14 грудня на Дніпропетровщині застосовують екстрені вимкнення електроенергії. Наразі графіки стабілізаційних та аварійних знеструмлень наразі не діють. Стежити за ситуацію можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Вінницю відключатимуть за графіком

У Вінниці теж опублікували актуальний графік обмеження електроспоживання від обленерго на сьогодні, 14 грудня

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Водночас в обленерго просять громадян звертатись до них у разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень). Зробити це можна в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.



Графік відключень світла у Вінниці / Скриншот Вінницяобленерго

Черговість планових відключень можна переглянути тут. Переглянути планові та аварійні відключення в особистому кабінеті чи на сайті.

Електроенергія в Івано–Франківську

"Укренерго" виділило на Прикарпаття, за даними міського голови Руслана Марцінків, нічний ліміт в обсязі 252,7 МВт на період з 00:00 до 07:00. Денний ліміт – 306,2.

Він опублікував графік орієнтовних відключень. Окремо зафіксовані години, коли можуть вимикати електроенергію при перевищенні лімітів.

Орієнтовно:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2:

З 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені;

З 02:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 18:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 18:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів.

За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4:

З 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені

З 00:00 до 04:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00 – підчерги будуть з електропостачанням

з 08:00 до 10:00 та з 18:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

2 черга

Підчерги 2.1,2.2:

З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені

З 04:00 до 06:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням

з 02:00 до 04:00 та 10:00 до 12:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 2.3, 2.4:

З 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00 – підчерги будуть вимкнені

З 04:00 до 08:00, з 14:00 до 16:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням

з 12:00 до 14:00 та з 20:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

З 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00 – підчерги будуть вимкнені

З 06:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням

з 04:00 до 06:00 та з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 3.3, 3.4:

З 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені

З 00:00 до 02:00, з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням

з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 16:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Увага! Для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.