Работы продолжаются: как будут выключать свет в Украине 28 декабря и какая ситуация сейчас на Киевщине

Ситуация в энергосистеме Украины после российских атак остается сложной. В воскресенье, 28 декабря, в большинстве областей Украины будут продолжаться отключения электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Читайте также Света нет, а счетчик продолжает "крутить": в чем причина

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?

28 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной введения ограничений стали последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. В Укрэнерго отметили, что время и объем применения отключений по конкретным адресам можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– призвали энергетики.

В то же время в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных в результате атаки энергообъектах продолжаются

Россияне снова били по Украине: что известно