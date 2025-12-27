Работы продолжаются: как будут выключать свет в Украине 28 декабря и какая ситуация сейчас на Киевщине
- 28 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей из-за последствий российских атак.
- В Киеве и Киевской области продолжаются аварийные отключения, а восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Ситуация в энергосистеме Украины после российских атак остается сложной. В воскресенье, 28 декабря, в большинстве областей Украины будут продолжаться отключения электроэнергии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Читайте также Света нет, а счетчик продолжает "крутить": в чем причина
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
28 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной введения ограничений стали последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. В Укрэнерго отметили, что время и объем применения отключений по конкретным адресам можно узнать на официальных страницах облэнерго.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– призвали энергетики.
В то же время в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных в результате атаки энергообъектах продолжаются
Россияне снова били по Украине: что известно
В ночь на 27 декабря российские войска снова нанесли удар по энергетике. Под атакой оказалась в частности газовая и энергетическая инфраструктура.
Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", заметил, что оккупанты пытаются воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.
Сейчас аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов.