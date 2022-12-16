Впоследствии энергетики области сообщили об отмене экстренных отключений. По состоянию на 16:00 возобновили график почасовых отключений.

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Когда могут снова ввести экстренные выключения

Специалисты просят жителей региона учитывать, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Пока не исключено, что может снова возникнуть потребность в экстренных отключениях электроэнергии.

При необходимости экстренных отключений света жителей области дополнительно предупредят.

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