Впоследствии энергетики области сообщили об отмене экстренных отключений. По состоянию на 16:00 возобновили график почасовых отключений.
Важно В результате массированной атаки предприятие ДТЭК отсоединилось от энергосистемы
Когда могут снова ввести экстренные выключения
Специалисты просят жителей региона учитывать, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Пока не исключено, что может снова возникнуть потребность в экстренных отключениях электроэнергии.
При необходимости экстренных отключений света жителей области дополнительно предупредят.
Россияне обстреляли Запорожье: главное
- Российские военные утром 16 декабря мощно атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили по области более 21 ракеты.
- в результате атаки в некоторых районах города исчез свет. К счастью, обошлось без жертв, люди не пострадали.
- В городе уже возобновляют электроснабжение. Однако секретарь городского совета напомнил, что следует экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы.
- Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.