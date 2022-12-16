Згодом енергетики області повідомили про скасування екстрених відключень. Станом на 16:00 відновили дію графіків погодинних відключень.

Важливо Внаслідок масованої атаки підприємство ДТЕК від'єдналось від енергосистеми

Коли можуть знову запровадити екстрені вимкнення

Фахівці просять мешканців регіону зважати на те, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі не виключено, що може знову виникнути потреба в екстрених відключеннях електроенергії.

При потребі екстрених вимкнень світла жителів області додатково попередять.

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