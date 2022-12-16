Згодом енергетики області повідомили про скасування екстрених відключень. Станом на 16:00 відновили дію графіків погодинних відключень.

Важливо Внаслідок масованої атаки підприємство ДТЕК від'єдналось від енергосистеми

Коли можуть знову запровадити екстрені вимкнення

Фахівці просять мешканців регіону зважати на те, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі не виключено, що може знову виникнути потреба в екстрених відключеннях електроенергії.

При потребі екстрених вимкнень світла жителів області додатково попередять.

Росіяни обстріляли Запоріжжя: головне

  • Російські військові зранку 16 грудня потужно атакували Запоріжжя. Окупанти випустили по області понад 21 ракету.
  • у результаті атаки в деяких районах міста зникло світло. На щастя, обійшлося без жертв, люди не постраждали.
  • Наразі в місті вже відновлюють електропостачання. Проте секретар міської ради нагадав, що потрібно економити електроенергію для стабілізації енергосистеми.
  • Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.