Згодом енергетики області повідомили про скасування екстрених відключень. Станом на 16:00 відновили дію графіків погодинних відключень.
Важливо Внаслідок масованої атаки підприємство ДТЕК від'єдналось від енергосистеми
Коли можуть знову запровадити екстрені вимкнення
Фахівці просять мешканців регіону зважати на те, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі не виключено, що може знову виникнути потреба в екстрених відключеннях електроенергії.
При потребі екстрених вимкнень світла жителів області додатково попередять.
Росіяни обстріляли Запоріжжя: головне
- Російські військові зранку 16 грудня потужно атакували Запоріжжя. Окупанти випустили по області понад 21 ракету.
- у результаті атаки в деяких районах міста зникло світло. На щастя, обійшлося без жертв, люди не постраждали.
- Наразі в місті вже відновлюють електропостачання. Проте секретар міської ради нагадав, що потрібно економити електроенергію для стабілізації енергосистеми.
- Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.