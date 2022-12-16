Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія завдала по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів.

До теми Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух о 9:30 теж повідомив, що Росія завдає ракетних ударів. Він закликав жителів області залишатися у безпечних місцях.

Росія масовано атакує Україну

Російські військові зранку 16 грудня розпочали вже 9 масовану ракетну атаку проти України. Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях. Також звуки вибухів лунали на Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківської області. Унаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.

У Києві столичний мер заявив про вибухи в Деснянському та Голосіївському районах.

У Кривому Розі міський голова Олександр Вілкул підтвердив приліт. За його словами, є ураженням ракетами. В Офісі Президента повідомили, що в Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет. Росія здійснила щонайменше три пуски ракет. Окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря, а також винищувачами з Каспійського Моря.