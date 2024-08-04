В Минэнерго ответили, вернется ли Украина к графикам отключения света

Сейчас в Украине не применяют меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений не действуют.

Пока некорректно делать прогнозы относительно возвращения к графикам отключения света. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.

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Отключение света

Чиновник отметил, что аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии. Она влияет на стабильность работы энергосистемы. В частности, такая тенденция наблюдалась в Украине в июле.

Давать прогнозы на сегодня некорректно. Потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной, будет охватывать всю Украину, или территориально, принимая во внимание, или это температура в обед, или отдельно,

– объяснил Колесник.

Добавил, важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев призывают экономно потреблять свет, в частности, в пиковые часы, – с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Это дает возможность сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем: потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме,

– подчеркнул заместитель министра энергетики.

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