С этой ночи во Львове без света часть больниц и весь коммунальный электротранспорт, – Садовый

Во Львове этой ночью без электроэнергии осталась часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причиной стало решение Правительства об изменениях подхода определения критичности предприятий.

Мэр города Андрей Садовый обратился в Кабмин за объяснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Андрея Садового.

Почему больницы и транспорт Львова оказались без электроэнергии?

С этой ночи во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт остались без света. Город вынужден работать по новому графику из-за решения Правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий.

То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!

– заявил мэр Андрей Садовый.

Он обратился к членам Кабмина для решения проблемы, но в то же время город экстренно планирует альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

