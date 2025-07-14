В Николаеве авария на водосборе: нет воды в одном из районов, возможно полное отключение

В Николаеве 14 июля произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Из-за этого возможны перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Что известно об отключении воды в Николаеве 14 июля?

Около 10:20 чиновник написал, что в Николаеве возможны перебои с водоснабжением из-за аварии. Виталий Ким отметил, что бригады уже работают над восстановлением. Ожидается, что в течение суток все исправят.

Уже в 10:45 "Николаевводоканал" сообщил, что в результате аварии на водосборе прекращено снабжение в Корабельном районе.

В городе водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением! Вероятна ситуация – полного отключения водоснабжения. У кого есть возможность, сделайте запас воды!

– отметили в водоканале.

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Обратите внимание! Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 20:00 15 июля. Жителей призывают следить за объявлениями.