В Николаеве 2 дня подряд может не быть воды: мэр объяснил, почему
- В Николаеве будет отсутствовать водоснабжение два дня подряд.
- Воду отключат с утра 29 июля до вечера 30 июля.
В Николаеве не будет водоснабжения 2 дня подряд. Так, воду отключат с самого утра 29 июля до вечера 30 июля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
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Что известно об отсутствии воды в Николаеве?
В Николаеве 2 суток может не быть воды. Мэр рассказал, с чем это связано.
Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08:00 29.07 по 20:00 30 июля будет прекращено водоснабжение в Николаеве,
– говорится в сообщении.
Городской голова обратился к жителям региона и призвал сделать запас воды минимум на двое суток, как это рекомендуется на время действия военного положения.
"Извиняемся за неудобства", – добавил мэр.
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К слову, в Николаеве 14 июля произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Тогда сообщали о возможных перебоях с водоснабжением.