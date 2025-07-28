В Николаеве 2 дня подряд может не быть воды: мэр объяснил, почему

В Николаеве не будет водоснабжения 2 дня подряд. Так, воду отключат с самого утра 29 июля до вечера 30 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

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Что известно об отсутствии воды в Николаеве?

В Николаеве 2 суток может не быть воды. Мэр рассказал, с чем это связано.

Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08:00 29.07 по 20:00 30 июля будет прекращено водоснабжение в Николаеве,

– говорится в сообщении.

Городской голова обратился к жителям региона и призвал сделать запас воды минимум на двое суток, как это рекомендуется на время действия военного положения.

"Извиняемся за неудобства", – добавил мэр.

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К слову, в Николаеве 14 июля произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Тогда сообщали о возможных перебоях с водоснабжением.