Об этом рассказал глава Одесского ОВА Максим Марченко. Он ожидает положительного решения.

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Для Одесщины хотят увеличить лимиты потребления

Марченко рассказал, что 24 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, наложила штраф на "ДТЭК Одесские электросети". Причиной стало несоблюдение графиков электроснабжения. Кроме того, комиссия назначила еще одну внеплановую проверку выполнения отключений ДТЭК.

Ужесточение контроля и наложения штрафов за несоблюдение графиков вполне справедливо. Особенно когда лимиты по всей стране очень ограничены и это приводит к значительным проблемам для потребителей, – отметил председатель ОВА.

По его словам, любое предприятие, несмотря на форму собственности, особенно в условиях войны, должно максимально строго соблюдать требования, выдвигаемые государственными органами и военной администрацией.

"Вчера на совещании с руководством Минэнерго и Укрэнерго был поднят вопрос о необходимости увеличения лимитов для Одесщины, исходя из ее фактического потребления и потребностей. Надеемся на положительное решение", – подытожил Марченко.

Обратите внимание! По состоянию на 24 января дневной лимит в Одесской области с 7.00 до 24.00 составляет от 535,2 до 627,2 МВт, а для Днепропетровщины - 1144 МВт.

Уже 5 облэнерго оштрафовали

За несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии НКРЭКУ уже оштрафовала уже 5 облэнерго. Из них на двух операторов штраф был наложен 24 января. В общем, говорится о:

"ДТЭК Киевские электросети",

"ДТЭК Одесские электросети",

"Винницаоблэнерго",

"Волыньоблэнерго",

"Черновцыоблэнерго".

Комиссия не перестает проверять деятельность облэнерго и на следующие заседания перенесла рассмотрение возможного применения штрафов к:

"Львовоблэнерго",

"Тернопольоблэнерго",

"Закарпатьеоблэнерго",

"ДТЭК Киевские региональные электросети",

"Полтаваоблэнерго".

В Одессе категорически не согласились со штрафом от НКРЭКУ – в " ДТЭК Одесские электросети заявили, что будут обжаловать его в суде.