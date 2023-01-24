Про це розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він очікує позитивного рішення.

Цікаво У ДТЕК відреагували на звинувачення в недотриманні графіків відключення світла

Для Одещини хочуть збільшити ліміти споживання

Марченко розповів, що 24 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг наклала штраф на "ДТЕК Одеські електромережі". Причиною стало недотримання графіків електропостачання. Окрім цього, комісія призначила ще одну позапланову перевірку виконання відключень ДТЕК.

Посилення контролю та накладання штрафів за недотримання графіків є цілком справедливою мірою. Особливо, коли ліміти по всій країні дуже обмежені й це призводить до значних проблем для споживачів, – зазначив голова ОВА.

За його словами, будь-яке підприємство, не зважаючи на форму власності, особливо в умовах війни має максимально суворо дотримуватися вимог, які висувають державні органи та військова адміністрація.

"Вчора на нараді з керівництвом Міненерго та Укренерго було підняте питання про необхідність збільшення лімітів для Одещини, виходячи з її фактичного споживання та потреб. Сподіваємося на позитивне рішення", – підсумував Марченко.

Зверніть увагу! Станом на 24 січня денний ліміт в Одеській області з 7:00 до 24:00 становить від 535,2 до 627,2 МВт, а для Дніпропетровщини – 1144 МВт.

Вже 5 обленерго оштрафували

За недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії НКРЕКП уже оштрафувала уже 5 обленерго. З них на двох операторів штраф наклали 24 січня. Загалом, мовиться про:

"ДТЕК Київські електромережі",

"ДТЕК Одеські електромережі",

"Вінницяобленерго",

"Волиньобленерго",

"Чернівціобленерго".

Комісія не перестає перевіряти діяльність обленерго і на наступні засідання перенесла розгляд можливого застосування штрафів до:

"Львівобленерго",

"Тернопільобленерго",

"Закарпаттяобленерго",

"ДТЕК Київські регіональні електромережі",

"Полтаваобленерго".

В Одесі категорично не погодилися зі штрафом від НКРЕКП – у "ДТЕК Одеські електромережі" заявили, що оскаржуватимуть його в суді.