Отключений света может и не быть осенью: какие прогнозы дает Кабмин

Следующие несколько месяцев для Украины могут пройти с минимальными отключениями света. После уменьшения жары и до наступления холодов энергосистема Украины будет находиться в относительном балансе.

Энергетический прогноз на следующие три месяца дал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

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Какие прогнозы дает Юрий Бойко

Советник отмечает, если не будет внешних воздействий, в балансе украинцы проживут следующие три месяца. Если и ограничения будут возникать в какие-то дни, то будут иметь незначительный характер.

Мы вошли в период, когда генерирующего электричества в системе стало больше. Температура упала. Снизилось потребление. Мы, к сожалению, погодозависимые, и сегодня находимся в относительном балансе,

– заявил Бойко.

Энергетики призывают украинцев потреблять электроэнергию в дневные часы с 11:00 до 15:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему, поскольку в этот период наблюдается наибольшая солнечная активность и оптимальная температура для работы солнечных станций.

Что известно о ситуации со светом

В Украине несколько недель наблюдалась аномальная жара, что привело к значительному росту потребления электроэнергии, энергетики фиксировали пиковые показатели потребления.

На этом фоне для бытовых потребителей вводили жесткие ограничения электроснабжения. Света не было не только в "черных" зонах графиков, но и в "серых". В среднем потребители оставались без света более 12 часов в сутки.

После похолодания объемы отключений света снизились. В частности, вчера, 29 июля, графики отключений действовали только два часа – с 20:00 до 22:00.

Сегодня, 30 июля, по всей территории Украины отключения света применять не будут.

Напомним, в Укрэнерго также отмечали, что света станет больше из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.