Отключения будут поочередные, – в Укрэнерго объяснили, сколько времени не будет света

20 октября в Украине будут выключать свет – отключения будут поочередные и продлятся не более 4 часов.

Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, в Укрэнерго отметили, что к вечеру нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Однако завтра этого не обойти.

Важно Завтра по всей Украине с утра до вечера будут выключать свет, – Офис Президента

20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно, в какое время – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго),

– говорится в сообщении.

Причина отключений – дефицит мощности

Отключения будут поочередные – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не больше 4 часов.

В Укрэнерго отмечают, что это вынужденный шаг, ведь с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны.

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы до завтра, до 7.00 утра, вы имели заряженные телефоны, павербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. Теплые носки и одеяла. И объятия для родных и близких,

– отметили в ведомстве.

Также просят уведомить об этом всех, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы.

Отмечают, что причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще.

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В ОП отметили, что прежде всего ограничения вводят на предприятиях

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона отметил, что завтра будет очень тяжелый день для всей страны.

Во всех регионах, в том числе в Киевской области пройдет поочередное отключение электроэнергии. В первую очередь предприятий и заводов. Если этого будет недостаточно – будут выключать свет населению,

– отметил Тимошенко.

Власть просит всех украинцев максимально ограничить пользование электроэнергией с 7 утра до 23 часов вечера.



Что делать, если исчезнет свет / инфографика 24 канала