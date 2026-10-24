"График 2 через 6": в оккупированном Крыму ввели жесткие отключения света и воды

В оккупированном Крыму 24 октября ввели ограничения на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных сетях. В некоторых городах полуострова свет будут подавать только на два часа.

По сообщениям представителей оккупационной администрации полуострова, повреждение магистральных энергосетей за пределами региона произошло в результате атаки беспилотников. Аварийные бригады в настоящее время пытаются стабилизировать работу системы.

Какова ситуация с электричеством в Крыму?

В Севастополе без ограничений электроэнергию получают лишь около 40% многоквартирных домов, поскольку они подключены к линиям с социально значимыми объектами.

Остальную часть жилого фонда разделили на четыре очереди, которые отключают по схеме: два часа со светом против шести часов в темноте.

Оккупационные власти предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому диспетчеры могут принимать решения о дополнительных аварийных отключениях. Информацию о точных графиках отключений обещают публиковать на официальных ресурсах профильных служб.

80% Ялты без света: смотрите видео очевидцев

В то же время в Керчи решили отключать уличное освещение на всю ночь с 21:00 до 05:00 в целях экономии электроэнергии для всего полуострова. Это решение вызвало возмущение среди местных жителей, которые жалуются на опасность передвижения по темным улицам в вечернее время.

"У всех жителей нашего города жизнь заканчивается в 21:00? Я, например, работаю ночью, и передвигаться по улицам невозможно!" – возмутился один из местных жителей в обращении к городской администрации.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 24 октября в Краснодарском крае России нанесли удар по подстанции "Тамань" с напряжением 500/220 кВ.

По данным FIRMS, поражение объекта подтверждено. Подстанция обеспечивает передачу электроэнергии с юга России во временно оккупированный Крым.