Украинцев предупредили о риске новых отключений света: в чем причина и при чем здесь АЭС
Источник:"Интерфакс-Украина"
В "Энергоатоме" предостерегают о новых отключениях электроэнергии. Причиной могут стать ремонтные работы.
В Украине могут возобновить ограничения электроэнергии. Ведь в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
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Отключения электроэнергии могут вернуться
Петр Котин на заседании энергокомитета Верховной Рады рассказал, что на сегодня уже работает восемь энергоблоков. В течение двух последних дней нет ограничений, поскольку из ремонта вывели два энергоблока.
Но через два дня у нас заходят очередные блоки в ремонт, и тогда, я думаю, Укрэнерго уже будет вводить ограничения,
– рассказал он.
По его словам, вышеупомянутые блоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут к работе через два месяца. Как сообщал глава Минэнерго Герман Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС.
Дефицит в энергоструктуре: последние новости
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что сейчас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех. Основная причина дефицита – это, очевидно, разрушенная или поврежденная генерация. Иногда ликвидация последствий и восстановление повреждений могут длиться около 10 месяцев.
- Как отметил исполнительный директор ДТЭК, для того, чтобы восстановить необходимое количество генерации, существует потребность в обеспечении защиты критических объектов, в частности энергетических, силами противовоздушной обороны.
- В то же время добавим, что в результате массированных атак россиян, украинская система получила значительные повреждения. Было уничтожено около 80% объектов генерации. Для того чтобы преодолеть дефицит в отдельные дни, наше государство аварийно импортирует электроэнергию из таких стран как Румыния, Польша, Словакия.
- Энергетики говорят, что зависимость украинской энергосистемы от погодных условий – это суровая реальность, которую вызвали российские удары по электростанциям. Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть.
- Учитывая потепление, в Украине значительно уменьшилась потребность потребителей в электроэнергии. В то же время председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что полностью избежать отключений света летом все же пока не удастся.