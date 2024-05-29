Украинцев предупредили о риске новых отключений света: в чем причина и при чем здесь АЭС

В "Энергоатоме" предостерегают о новых отключениях электроэнергии. Причиной могут стать ремонтные работы.

В Украине могут возобновить ограничения электроэнергии. Ведь в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Отключения электроэнергии могут вернуться

Петр Котин на заседании энергокомитета Верховной Рады рассказал, что на сегодня уже работает восемь энергоблоков. В течение двух последних дней нет ограничений, поскольку из ремонта вывели два энергоблока.

Но через два дня у нас заходят очередные блоки в ремонт, и тогда, я думаю, Укрэнерго уже будет вводить ограничения,

– рассказал он.

По его словам, вышеупомянутые блоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут к работе через два месяца. Как сообщал глава Минэнерго Герман Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС.

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