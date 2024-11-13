Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. При этом, потребителям все равно советуют экономно использовать электроэнергию.

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Вернутся ли ограничения 14 ноября

Около 18:00 13 ноября в Укрэнерго сообщили об отмене временных ограничений мощности для бизнеса и промышленности.

Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены,

– отметили в сообщении.

Также в компании рассказали, что завтра, 14 ноября, не прогнозируют применение мер ограничения.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 7:00 до 22:00. Не включайте в это время несколько мощных приборов одновременно. Призываем бизнес – активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем", – отметили в компании.

К слову, министр энергетики Герман Галущенко опроверг слухи о возвращении отключений электричества. Он заявил, что это временное явление из-за поломки генерационных объектов.