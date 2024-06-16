Отключения света будут более жесткими до конца июля: в Укрэнерго объяснили причины

До конца июля в украинской энергосистеме будет сложная ситуация. Из-за этого графики отключения будут более жесткими и длительными.

Об этом в эфире Супильного сообщил председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он пояснил, что графики отключения станут более длительными по нескольким причинам, передает 24 Канал.

К теме Отключение света 17 июня: стало известно, когда будут действовать графики

До конца июля отключения света станут более жесткими

По словам Кудрицкого, в следующие несколько недель и до конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо тяжелее. Поэтому, с 11:00 до 23:00 отключения света будут несколько большими, чем в остальное время суток.

Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому надо готовиться к тому, что где-то месяц – полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными,

– заявил Кудрицкий.

В то же время он пояснил, что это не означает, что света не будет в течение всего времени. Кудрицкий подчеркнул, что только графики могут стать больше.

Председатель Укрэнерго также объяснил, что на дефицит электроэнергии влияют 3 фактора:

ремонты атомных электростанций,

величины импорта,

погода, которая влияет на потребление электричества.

Почему с понедельника ухудшится ситуация в энергосистеме