Московские генералы думают, как бежать из Украины, – Пионтковский об "открытии второго фронта"

Россия продолжает запугивать своих соседей войной. Однако пока никто не боится угроз Владимира Путина.

Об этом для 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Московские генералы сегодня думают о том, как бы им бежать из Украины, но не о том, чтобы открывать второй или третий фронт. Вы заметили, какая уже привычная реакция на российские угрозы и путинские понты после того, как Литва ввела блокаду на подсанкционные товары"? Прозвучали заявления, что россияне исчерпали дипломатические меры и будут применять практические военно-технические действия. Однако сейчас никто Путина не боится", – сказал Пионтковский.

Украина меняет мировую политику

Публицист отметил, что Норвегия ввела блокаду на отдельные товары России. Однако не боятся кафиров даже страны, которые вроде бы зависимы от России.

Посмотрите, какие оплеухи придавал Путину фактически в прямом эфире президент Казахстана Токаев. Героическое сопротивление украинской армии изменило все и в Европе, и в мире. Путина не боятся и дают ему отпор,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что Украина уже меняет мировую политику. Она стала лидером свободного мира и все дискуссии о принятии Украины в НАТО смешны. Публицист считает, что Украина делает для безопасности Запада в десятки раз больше, чем любой член альянса.

Давят на Литву

Появилась информация, что в Калининград, несмотря на санкции, возобновят поставки товаров. Пионтковский назвал линию, которую не может избежать старая Европа. Речь идет о том, что не нужно унижать Россию, а нужно помочь Путину сохранить лицо.

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"Об этом говорит итальянский план, с которым Макрон, Драги и Шольц приезжали в Украину. С этим планом приезжали в Украину. Это план капитуляции Украины и план будущих территориальных уступок. Такие настроения никуда не делись", – сказал Пионтковский.

Он отметил, что европейские чиновники сейчас давят на Литву с целью, чтобы она не соблюдала санкции, которые они же ввели. Однако Литва не подвергается таким упрекам и будет соблюдать все законодательство.

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