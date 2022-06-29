Так глава конституционного комитета Совета России Андрей Клишас заявил, что "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Что случилось

О закрытии пропускного пункта в Северном Ледовитом океане Норвегия заявила еще в апреле. Причиной этого решения наложены на Россию санкции и нападение на Украину.

15 июня страна запретила пропускать грузы российским поселением на норвежском архипелаге Шпицберген. Груз с 20 тоннами российских товаров был остановлен на единственном пропускном пункте между странами – Стурскуг. Судно направлялось в шахтерский город Баренцбург, подавляющую часть населения которого составляют россияне.

МИД Норвегии подчеркнул, что в Баренцбурге и Пирамиде действуют норвежские законы, соблюдать которые нужно. Российское гражданство большого количества населения этих городов не играет абсолютно никакой роли.

В России истерика

В России сразу приступили к угрозам. В частности, вицеспикер Совета федерации Константин Косачев заявил, что Норвегия нарушает Парижский договор от 1920 года, согласно которому Норвегия и Россия признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условиях, что страна не будет блокировать ввоз грузов.

Между тем, глава Совета страны-агрессорки Андрей Клишас заявил, что теперь суверенитет Норвегии над Шпицбергеном "под большим вопросом".

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