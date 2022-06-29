Так, глава конституційного комітету Ради Росії Андрій Клішас заявив, що "норвезький суверенітет над Шпіцбергеном під великим питанням". Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Що трапилось

Про закриття пропускного пункту у Північному Льодовитому океані Норвегія заявила ще у квітні. Причиною цього рішення є накладені на Росію санкції та напад на Україну.

15 червня країна заборонила пропускати вантажі російським поселенням на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. Вантаж з 20 тоннами російських товарів зупинили на єдиному пропускному пункті між країнами – Стурскуг. Судно прямувало у шахтарське місто Баренцбург, переважну частину населення якого складають росіяни.

МЗС Норвегії наголосили, що у Баренцбурзі та Піраміді діють норвезькі закони, дотримуватися яких потрібно. Російське громадянство великої кількості населення цих міст не грає абсолютно ніякої ролі.

У Росії істерика

У Росії одразу взялися до погроз. Зокрема віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачев заявив, що Норвегія порушує Паризький договір від 1920 року, згідно з яким Норвегія й Росія визнають суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном на умовах, що країна не блокуватиме ввіз вантажів.

Тим часом глава Ради країни-агресорки Андрій Клішас заявив, що тепер суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном "під великим питанням".

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