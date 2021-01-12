Во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, полиция ограничит доступ к Капитолию. Все из-за беспорядков, возникших в Вашингтоне ранее.

На инаугурацию пускать будут только по билетам. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йоганда Питман, сообщает Associated Press.

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Поэтому Капитолий закроют для публики. По словам Питман, даже правоохранители на федеральном уровне готовы обеспечить безопасность. У полиции уже есть скоординированные планы.

К слову, Питман временно исполняет обязанности шефа полиции Капитолия после того, как ее предшественник Стивен Санд уволился из-за столкновений в Вашингтоне.

Что этому предшествовало

Байдена должны были официально объявить президентом на заседании Конгресса 6 января.

Тогда сторонники действующего главы США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание.

В результате столкновений погибли 5 человек, многие были ранены.

Когда протестующие разошлись, Байдена таки объявили президентом.

После этого демократы начали процесс импичмента Трампа.

Сам Трамп пообещал мирно передать власть на инаугурации, но подчеркнул, что результаты выборов все равно не признает.

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Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала