Откроют ли доступ к Капитолию во время инаугурации Байдена
Во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, полиция ограничит доступ к Капитолию. Все из-за беспорядков, возникших в Вашингтоне ранее.
На инаугурацию пускать будут только по билетам. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йоганда Питман, сообщает Associated Press.
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Поэтому Капитолий закроют для публики. По словам Питман, даже правоохранители на федеральном уровне готовы обеспечить безопасность. У полиции уже есть скоординированные планы.
К слову, Питман временно исполняет обязанности шефа полиции Капитолия после того, как ее предшественник Стивен Санд уволился из-за столкновений в Вашингтоне.
Что этому предшествовало
- Байдена должны были официально объявить президентом на заседании Конгресса 6 января.
- Тогда сторонники действующего главы США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание.
- В результате столкновений погибли 5 человек, многие были ранены.
- Когда протестующие разошлись, Байдена таки объявили президентом.
- После этого демократы начали процесс импичмента Трампа.
- Сам Трамп пообещал мирно передать власть на инаугурации, но подчеркнул, что результаты выборов все равно не признает.
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