Під час інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що відбудеться 20 січня, поліція обмежить доступ до Капітолію. Все через заворушення, які виникли у Вашингтоні раніше.

На інавгурацію пускатимуть лише за квитками. Про це заявила виконувачка обов'язків начальника поліції Капітолію Йоганда Пітман, повідомляє Associated Press. До речі Штурм Капітолію у Вашингтоні: Трамп частково визнав провину Відтак Капітолій закриють для публіки. За словами Пітман, навіть правоохоронці на федеральному рівні готові гарантувати безпеку. Поліція вже має скоординовані плани. До слова, Пітман тимчасово виконує обов’язки шефа поліції Капітолію після того, як її попередник Стівен Санд звільнитися через сутички у Вашингтоні. Що цьому передувало Байдена мали офіційно оголосити президентом на засіданні Конгресу 6 січня.

Тоді прихильники чинного глави США Дональда Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання.

У результаті сутичок загинули 5 людей, багато було поранено.

Коли протестувальники розійшлись, Байдена таки оголосили президентом.

Після цього демократи почали процес імпічменту Трампа.

Сам Трамп пообіцяв мирно передати владу на інавгурації, але наголосив, що результати виборів все одно не визнає.

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Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу