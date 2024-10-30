Украина разработала план по открытию аэропортов во время войны: что известно

Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Конференция по этому вопросу состоялась в Варшаве.

Этот план представило Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США в Украине совместно с Государственной авиационной службой, Украэродвижением, Командованием Воздушных сил и руководителями международных аэропортов.

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Откроют ли в Украине аэропорты

По данным министерства, мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли – профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее осуществлявших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что сохранение авиационной инфраструктуры является стратегической задачей.

Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро. Понятно, что это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами. Именно поэтому мы поддерживаем площадки, когда совместно с иностранными регуляторами отрасли, авиакомпаниями, страховыми, аэропортами и военными нарабатываем совместный план,

– сказал министр.

Во время конференции заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.

Отмечается, что Государственная авиационная служба подготовила оценку рисков для гражданской авиации, документ представил первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовность аэронавигационной системы доложил директор Украэроруха Андрей Ярмак.

В пресс-службе отметили, что о готовности украинских аэропортов также рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.