Аэропорт "Львов" ищет пути восстановления гражданских полетов во время военного положения

В Украине снова заговорили о возобновлении авиарейсов во время войны. В частности, этот вопрос рассматривают в Международном аэропорту "Львов".

Там заявили, что уже разработаны некоторые документы для возможного открытия полетов гражданской авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международный аэропорт "Львов".

Смотрите также Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, – Алексей Кулеба

Что говорят во Львове о возобновлении гражданских рейсов

"Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры", – говорится в заявлении аэропорта.

По словам его представителей, уже разработан операционный документ эвакуации пассажиров, Также постоянно проводятся тренировки эвакуации людей.

В заявлении также отмечается, что сертифицированные тренеры продолжают обучение для различных служб аэропорта.

"За время войны, около 1300 специалистов по различным направлениям из разных служб авиаотрасли, обновили знания и подтвердили уровень профессиональной квалификации по сертифицированным программам Госавиаслужбы", – рассказали в аэропорту.

Также продолжается сотрудничество с партнерами, авиакомпаниями, правительственными организациями и т.д. с целью поиска путей восстановления гражданской авиации Украины.