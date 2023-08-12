Во время пресс-конференции Игорь Терехов ответил на вопрос, возобновит ли свою работу McDonald's в Харькове. Также он высказался и в отношении других заведений питания.

Читайте также McDonald's меняет рецепты бургеров

Будет ли McDonald's работать в Харькове

Городской голова заявил, что существует определенный протокол относительно этой популярной сети ресторанов быстрого питания. То же самое касается и других сетевиков.

McDonald's пока не возвращается, но это время. И он тоже вернется. И мы все усилия сконцентрируем, чтобы и McDonald's и другие сетевые компании возвращались,

– подчеркнул Терехов

Он напомнил, что сеть KFC вернулась в Харьков, хотя это был рискованный шаг. Теперь она успешно работает в мегаполисе. Мэр Харькова также рассказал о своей мечте. Он хочет, чтобы в городе работала сеть кафе быстрого обслуживания Starbucks.

Терехов рассказывает о McDonald's, KFC и Starbucks: видео из соцсетей

McDonald's постепенно возвращается в Украину