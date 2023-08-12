Під час пресконференції Ігор Терехов відповів на питання, чи відновить свою роботу McDonald's у Харкові. Також він висловився й щодо інших закладів харчування.
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Чи працюватиме McDonald's у Харкові
Міський голова заявив, що існує певний протокол щодо цієї популярної мережі ресторанів швидкого харчування. Те саме стосується й інших мережевиків.
McDonald's поки що не повертається, але це час. І він теж повернеться. І ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald's й інші мережеві компанії поверталися,
– наголосив Терехов
Він нагадав, що мережа KFC повернулася у Харків, хоча це був ризикований крок. Тепер вона успішно функціонує в мегаполісі. Мер Харкова також розповів про свою мрію. Він хоче, щоб у місті працювала мережа кафе швидкого обслуговування Starbucks.
Терехов розповідяє про McDonald's, KFC та Starbucks: відео з соцмереж
McDonald's поступово повертається в Україну
- Поки росіяни харчуються незрозуміло чим в закладах "Вкусно – и точка", все більше українців мають змогу знову поласувати улюбленими бургерами з "Маку". Однак через повномасштабну агресію Росії ціни в цих ресторанах нині вищі, ніж до війни.
- Ресторани запрацювали на Заході України, в Києві та навіть у селі Лісники Київської області. А ще відкрився перший в Україні McDonald's на трасі.
- Кількість міст, в яких знову відкриваються заклади McDonald's, поступово зростає. Повний список можна прочитати – тут.