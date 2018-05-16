18:58
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Открытие Крымского моста – еще один пример вызывающего поведения России, – заявление Британии

758 Читати новину українською
Алан Данкан осудил открытие Крымского моста
Алан Данкан осудил открытие Крымского моста / Фото из свободных источников

Великобритания осудила открытие незаконного моста через Керченский пролив с территории России в аннексированный Крым. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте британского правительства заявление министра по делам Европы и Америки сэра Алана Данкана.

"Крым – это часть Украины, и его аннексия Россией является нарушением международного права", – констатировал британский министр.

Читайте также: В США выразили свою позицию относительно Крымского моста

Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и является еще одним примером вызывающего поведения России. Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, чтобы сопротивляться аннексии, включая сохранение жесткого пакета санкций,
– отметил Данкан.

Он добавил, что Британия остается глубоко обеспокоенной ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму. Министр уточнил, что на полуострове происходит систематическое преследование групп меньшинств и лиц, которые выступают против аннексии Крыма.

"Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и разрешить неограниченный доступ на полуостров для международных организаций по наблюдению за правами человека", – заявил Данкан.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, следовательно, он стал "самым длинным в России". Однако полностью завершить все строительные работы планируют до конца 2018 года.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук