Открытие Крымского моста – еще один пример вызывающего поведения России, – заявление Британии

Великобритания осудила открытие незаконного моста через Керченский пролив с территории России в аннексированный Крым. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте британского правительства заявление министра по делам Европы и Америки сэра Алана Данкана.

"Крым – это часть Украины, и его аннексия Россией является нарушением международного права", – констатировал британский министр.

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Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и является еще одним примером вызывающего поведения России. Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, чтобы сопротивляться аннексии, включая сохранение жесткого пакета санкций,

– отметил Данкан.

Он добавил, что Британия остается глубоко обеспокоенной ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму. Министр уточнил, что на полуострове происходит систематическое преследование групп меньшинств и лиц, которые выступают против аннексии Крыма.

"Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и разрешить неограниченный доступ на полуостров для международных организаций по наблюдению за правами человека", – заявил Данкан.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, следовательно, он стал "самым длинным в России". Однако полностью завершить все строительные работы планируют до конца 2018 года.