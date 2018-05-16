Відкриття Кримського мосту – ще один приклад зухвалої поведінки Росії, – заява Британії

Великобританія засудила відкриття незаконного мосту через Керченську протоку з території Росії до анексованого Криму. Про це свідчить опублікована на сайті британського уряду заява міністра у справах Європи та Америки сера Алана Данкана.

"Крим – це частина України, і його анексія Росією є порушенням міжнародного права", – констатував британський міністр.

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Відкриття цього мосту являє собою ще одне порушення суверенітету України та є ще одним прикладом зухвалої поведінки Росії. Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб чинити спротив анексії, включаючи збереження жорсткого пакету санкцій,

– наголосив Данкан.

Він додав, що Британія залишається глибоко стурбованою ситуацією з правами людини в окупованому Криму. Міністр уточнив, що на півострові відбувається систематичне переслідування груп меншин та осіб, які виступають проти анексії Криму.

"Ми знову закликаємо Росію звільнити усіх українських політичних бранців, які утримуються в Криму та в Росії, і дозволити необмежений доступ на півострів для міжнародних організацій зі спостереження за правами людини", – заявив Данкан.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він став "найдовшим у Росії". Проте повністю завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2018 року.