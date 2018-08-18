Открытие магазина H&M вызвало огромные пробки на выезде из Киева

Ехали за дешевой одеждой, а теперь стоят в пробках. Из-за открытия первого в Украине магазина H&M на выезде из Киева образовались километровые пробки. Машины почти не едут от Берковцев к Новобеличам.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Людмила Кушнир.

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Проспект Академика Палладина, улица Стеценко и Большая Окружная дорога переполнены, а движение очень затруднено, все это в связи с тем, что здесь ведутся ремонтные работы и ложат новый асфальт. Поэтому, чтобы доехать от Академгородка до улицы Берковецкая нужно будет не менее 30 минут. К тому же дорожнее движение осложнил дождь.

H&M – сеть точек продаж одежды и аксессуаров в сегменте масс-маркет. Первый киевский магазин открыли с торжествами.

Люди занимали очередь еще с ночи

В представительстве заявили, что в октябре откроют второй магазин в Киеве

Люди занимали очередь еще с ночи. Ведь первым покупателям подарили сертификаты на несколько тысяч гривен и скидки. К слову, в 2013 году сеть одежды уже пыталась зайти на украинский рынок, но тогда помешала ситуация в стране.

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В представительстве заявили, что в октябре откроют второй магазин в Киеве, а впоследствии – в Одессе и Львове. В этом году, кроме Украины, они впервые открыли свои точки в Уругвае. Эксперты говорят, появление мировых ритейлеров такого масштаба на украинском рынке означает новые инвестиции в экономику. Кроме того, открыть свои магазины в Украине до конца года обещает и международный бренд мебели и декора ИКЕА.

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