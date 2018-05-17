Открытие Россией дела против судей КС Украины является юридически ничтожным, – судья

Возбуждено уголовное дело Следственного комитета России против 15 судей Конституционного суда Украины является зеркальным ответом на дело ГПУ относительно 19 судей Конституционного суда РФ, которые в марте 2014 одобрили аннексию Крыма. Однако открытие этого дела является юридически ничтожным.

Об этом в комментарии изданию "Укринформ" рассказал судья КСУ Николай Мельник, который является докладчиком по делу КСУ о признании неконституционной "декларации о независимости Автономной республики Крым и города Севастополя" Верховного Совета Крыма от 11 марта 2014 года.

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"Возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в отношении судей Конституционного суда Украины, скорее всего, является зеркальным ответом на возбуждение Генпрокуратурой уголовного дела и сообщение о подозрении 19 судьям Конституционного суда РФ, которые в марте 2014 года "освятили" захват украинского Крыма", – сказал Мельник.

При этом он отметил, что в этом случае судей КСУ нельзя сравнивать с судьями КС РФ, поскольку украинские судьи своим решением защищали территориальную неприкосновенность, а российские – способствовали захвату чужой территории.

Поэтому возбуждение уголовного дела Следственным комитетом против украинских судей, которые принимали решение от 20 марта 2014 года, является юридически ничтожным и, очевидно, политически мотивированным. К этому надо относиться с пониманием, ведь чего еще ждать от агрессора, который ворвался и захватил чужую территорию? Он не признает себя захватчиком и поработителем,

– отметил судья.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины за непризнание аннексии Крыма. В РФ Конституционный суд Украины обвиняют в дискриминации прав народа на самоопределение.