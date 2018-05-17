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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Відкриття Росією справи проти суддів Конституційного суду України є юридично нікчемним, – суддя

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Відкрита Слідкомом Росії справа проти суддів КСУ є юридично нікчемним, заявив український суддя
Відкрита Слідкомом Росії справа проти суддів КСУ є юридично нікчемним, заявив український суддя / Slovoidilo.ua

Відкрита кримінальна справа Слідчого комітету Росії проти 15 суддів Конституційного суду України є дзеркальною відповіддю на справу ГПУ щодо 19 суддів Конституційного суду РФ, які у березні 2014 року схвалили анексію Криму. Проте відкриття цієї справи є юридично нікчемним.

Про це в коментарі виданню "Укрінформ" розповів суддя КСУ Микола Мельник, який є доповідачем у справі КСУ про визнання неконституційною "декларації про незалежність Автономної республіки Крим і міста Севастополя" Верховної Ради Криму від 11 березня 2014 року.

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"Порушення кримінальної справи Слідчим комітетом Росії стосовно суддів Конституційного суду України, швидше за все, є дзеркальною відповіддю на порушення Генпрокуратурою кримінальної справи і повідомлення про підозру 19 суддям Конституційного суду РФ, які у березні 2014 року "освятили" загарбання українського Криму", – сказав Мельник.

При цьому він зазначив, що у цьому випадку суддів КСУ не можна порівнювати із суддями КС РФ, оскільки українські судді своїм рішенням захищали територіальну недоторканність, а російські – сприяли загарбанню чужої території.

Тому порушення кримінальної справи Слідчим комітетом проти українських суддів, які приймали рішення від 20 березня 2014 року, є юридично нікчемним і, вочевидь, політично вмотивованим. До цього треба ставитися з розумінням, адже чого ще чекати від агресора, який вдерся і захопив чужу територію? Він же не визнає себе загарбником і поневолювачем,
– наголосив суддя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо 15 суддів Конституційного суду України за невизнання анексії Криму. У РФ Конституційний суд України звинувачують у дискримінації прав народу на самовизначення.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Судді Конституційний суд Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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