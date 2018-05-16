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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія відкрила справу через затримання керівника "РИА Новости Украина"

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За фактом затримання Вишинського в Росії відкрили справу
За фактом затримання Вишинського в Росії відкрили справу / Фото з вільних мереж

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства "РИА Новини Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

У Слідкомі зазначили, що порушили справу "за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності".

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"Незаконне притягнення Вишинського до кримінальної відповідальності обумовлено перешкоджання його професійній діяльності шляхом примусу до відмови від поширення об'єктивної інформації про події на території Російської Федерації і України, пов'язаних з легітимністю входження до складу Російської Федерації Автономної Республіки Крим, її подальшим соціально-економічним розвитком, а також негативними наслідками збройного конфлікту на південному сході України", – мовиться у повідомленні Слідчого комітету Росії.

Там додали, що наразі "проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за вчинений щодо російського журналіста злочин".

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".

Теги: Новини України ЗМІ Новини Росії Обшуки в київському офісі "РИА Новости" журналісти
Джерело: 24 Канал
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