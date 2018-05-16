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Россия открылаи дело из-за задержания руководителя "РИА Новости Украина"

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По факту задержания Вышинского в России открыли дело
По факту задержания Вышинского в России открыли дело / Фото из открытых источников

Следственный комитет России открыл уголовное производство по факту задержания в Киеве главного редактора информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В СК отметили, что возбудили дело "по факту препятствования законной деятельности журналиста и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

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"Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено препятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, ее дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Там добавили, что в настоящее время "проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступления".

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков были задержаны журналиста этого издания Кирилла Вышинского.

Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".

Теги: Новости России Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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