"Открытое небо": почему это решение соизмеримо по масштабу с "безвизом"

По саммиту Украина – ЕС, то лично я не могу не отметить следующее. Во-первых, подписание долгожданного соглашения об общем авиационном пространстве. Далее читайте на украинском.

Як не називай публіцистично цей документ ("авіаційний безвіз", "відкрите небо"), але факт лишається фактом. Він буде вже найближчим часом справляти реальний вплив на життя багатьох українців, і не лише щодо візитів за межі нашої держави.

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Ми одержимо вільний доступ на український авіаційний ринок європейських перевізників. Ryanair уже заявили, що вони – на "низькому старті", аби серйозно "заходити в Україну".

У підсумку матимемо серйозне здешевшання ціни авіаквитків як на зовнішні, так і на внутрішні напрямки. Рішення – співмірне за масштабом і наслідками з "безвізом".

По-друге, підтримка з боку ЄС українських антиолігархічних ініціатив. Це сказала особисто Урсула фон дер Ляєн, виступаючи поруч із Зеленським.

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Потім це ж було закріплено у підсумковому документі, де було сказано наступне:

ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку.

І де тепер численні "друзі захисників демократії"?

Які лякали нас, що ЄС так сильно турбується за долю наших нещасних олігархів, що кинеться захищати їх усіма доступними методами, і нас чекатиме щось страшне та катастрофічне.

Все інше теж несе у собі серйозний зміст, але потребує більш ретельного вивчення.