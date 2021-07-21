Открывай Украину с OPPO: участвуй в ежегодном национальном фототуре и выигрывай смартфоны

Страна с самыми просторными полями, вкусной едой, живописными горами, густыми лесами и пылкой молодой душой – все это Украина. Она поражает иностранцев и не перестает удивлять местных жителей.

Прошлый неординарный год способствовал тому, что украинцы больше путешествовали по родине. Чтобы помочь украинцам увидеть нашу родину с небанального ракурса, в 2020 году компания OPPO AED Украина инициировала ежегодный национальный фототур "Открывай Украину с OPPO". Прошлогоднее мероприятие имело потрясающий успех и вдохновило десятки пользователей на невероятные снимки. Поэтому в этом году OPPO AED Украина продолжает яркое фотопутешествие.

Специально для проекта команда украинского офиса ОРРО составила 5 небанальных маршрутов по Украине: "Медвино" и Сухолучье, Черноморск и устричная ферма, Херсон и Олешковские пески, Запорожье и Хортица, Черновцы и украинский Хогвартс. Путевки в каждый фототур будут разыграны среди владельцев смартфонов ОРРО и их друзей. Всего в каждый маршрут отправится по 10 человек.

Главная цель национального фототура "Открывай Украину с OPPO" – посетить неизвестные уголки Украины и по-новому взглянуть на уже знакомые локации. Открывать украинские красоты путешественникам предстоит с помощью камер своих смартфонов ОРРО. Вместе с профессиональными фотографами участники будут осваивать тонкости искусства фотографии: запечатлевать пейзажи, снимать животных, искать новые портретные ракурсы.

Из всех фотографий, сделанных во время фототура, фешен-фотограф Анна Гольцберг выберет 6 лучших. А уже среди их авторов пользователи соцсетей определят трех победителей, которые получат подарки:

OPPO A74 – за 1-е место;

OPPO A54 – за 2-е место;

OPPO A15s – за 3-е место.

Первое путешествие в рамках национального фототура "Открывай Украину с ОРРО" начнется уже 31 июля: пять владельцев смартфонов ОРРО и пять их друзей отправятся в огромный природный комплекс "Медвино". Их ждут фотосафари, экопрогулки, рыбалка и знакомство с живописным селом Сухолучье.

7 августа группа путешественников поедет в Черноморск на судостроительный завод и уникальную устричную ферму, где можно полакомиться свежайшим деликатесом под бокал игристого.

14 августа фототуристы будут любоваться красотами Херсонщины, в частности второй по величине пустыней в Европе – Олешковскими песками.

Следующее путешествие, в казацкую Хортицу и другие выдающиеся места Запорожской области, стартует 22 августа. И в этот же день, 22 августа, еще одна группа отправится в Черновцы, где расположен настоящий украинский Хогвартс – Черновицкий национальный университет, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хотите поехать в фототур? Условия просты:

Быть владельцем смартфона OPPO. Быть подписчиком аккаунта OPPO_Ukraine в Instagram. В комментариях под конкурсным постом тегнуть друга или подругу через @, указав название региона, который хочется посетить больше всего.

Подробнее об условиях участия можно узнать здесь.

Давайте открывать Украину вместе с ОРРО – десятки, а то и сотни невероятных снимков и незабываемые эмоции гарантированы​!