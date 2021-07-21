Минулий неординарний рік сприяв тому, що українці більше подорожували батьківщиною. Щоб допомогти українцям побачити нашу батьківщину з небанального ракурсу, у 2020 році компанія OPPO AED Україна започаткувала щорічний національний фототур "Відкривай Україну з ОРРО". Торішній захід мав приголомшливий успіх і надихнув десятки користувачів на неймовірні знімки. Тож цьогоріч OPPO AED Україна продовжує яскраву фотоподорож.

Спеціально для проєкту команда українського офісу ОРРО склала 5 небанальних маршрутів Україною: "Медвино" й Сухолуччя, Чорноморськ й устрична ферма, Херсон й Олешківські піски, Запоріжжя та Хортиця, Чернівці та український Гогвартс. Путівки в кожен фототур буде розіграно серед власників смартфонів ОРРО та їхніх друзів. Загалом кожним маршрутом вирушить по 10 осіб.

Головна мета національного фототуру "Відкривай Україну з ОРРО" – відвідати невідомі куточки України та по-новому поглянути на вже знайомі локації. Відкривати українські красоти мандрівники будуть за допомогою камер своїх смартфонів ОРРО. Разом із професійними фотографами учасники навчатимуться тонкощів мистецтва фотографії: фіксуватимуть краєвиди, зніматимуть тварин, шукатимуть нові портретні ракурси.

З усіх світлин, зроблених під час фототуру, фешенфотограф Ганна Гольцберг вибере 6 найкращих. А вже серед їх авторів користувачі соцмереж визначать трьох переможців, які отримають подарунки:

OPPO A74 – за 1-ше мiсце;

OPPO A54 – за 2-ге місце;

OPPO A15s – за 3-тє місце.

Перша подорож у межах національного фототуру "Відкривай Україну з ОРРО" розпочнеться вже 31 липня: п'ятеро власників смартфонів ОРРО та п'ятеро їхніх друзів вирушать до величезного природного комплексу "Медвино". На них чекатимуть фотосафарі, екопрогулянки, рибалка та знайомство з мальовничим селом Сухолуччя.

7 серпня група мандрівників поїде до Чорноморська на суднобудівний завод й унікальну устричну ферму, де можна поласувати найсвіжішим делікатесом під келих ігристого.

14 серпня фототуристи милуватимуться красотами Херсонщини, зокрема другою за розміром пустелею в Європі – Олешківськими пісками.

Наступна подорож, до козацької Хортиці та інших видатних місць Запорізької області, стартуватиме 22 серпня. І цього ж дня, 22 серпня, ще одна група вирушить до Чернівців, де розташований справжній український Гогвартс – Чернівецький національний університет, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Бажаєте поїхати у фототур? Умови прості:

Бути власником смартфона ОРРО. Бути підписником акаунта OPPO_Ukraine в Instagram. У коментарях під конкурсним повідомленням тегнути друга чи подругу через @, вказавши назву регіону, який хочеться відвідати найбільше.

Докладніше про умови участі можна дізнатися тут.

Нумо відкривати Україну разом з ОРРО – десятки, а то й сотні неймовірних знімків і незабутні емоції гарантовано!