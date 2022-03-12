Открывают гуманитарные коридоры в Запорожье: из каких городов эвакуируют людей

12 марта еще раз открываются гуманитарные коридоры. В частности, в Запорожье эвакуируют людей из населенных пунктов Токмак и Пологи.

Как рассказала в своем обращении министр Ирина Верещук, в субботу, 12 марта продолжают свою работу гуманитарные коридоры. Людей будут эвакуировать с мест, где ведутся активные боевые действия, передает 24 канал.

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Маршрут эвакуации людей в Запорожье

Министр назвала маршрут, по которому будет проходить эвакуация в город Запорожье. В частности, говорится, что из города Пологи будут вывозить людей в следующем направлении:

Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Смотрите видеообращение Ирины Верещук от 12 марта:

Она также отметила, что из Запорожья отправится колонна с гуманитарным грузом, а также автобусами. Ими собственно на обратном пути будут вывозить людей из городов Пологи и Токмак.

Кроме того, гуманитарные коридоры откроют и в Житомирской, Киевской областях, а также в городе Мариуполь.

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