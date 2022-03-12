Як розповіла у своєму зверненні міністерка Ірина Верещук, у суботу, 12 березня продовжують свою роботу гуманітарні коридори. Людей евакуйовуватимуть з місць, де ведуться активні бойові дії, передає 24 канал.

Читайте також Відкривають гуманітарні коридори із Запоріжжя до Маріуполя

Маршрут евакуації людей до Запоріжжя

Міністерка назвала маршрут, яким проходитиме евакуація до міста Запоріжжя. Зокрема, мовиться про те, що з міста Пологи вивозитимуть людей у такому напрямку:

Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

Дивіться відеозвернення Ірини Верещук від 12 березня:

Вона також зазначила, що з міста Запоріжжя вирушить колона з гуманітарним вантажем, а також автобусами. Ними, власне, на зворотньому шляху вивозитимуть людей з міст Пологи та Токмак.

Крім того, гуманітарні коридори відкриють і на Житомирщині, Київщині, а також до міста Маріуполь.

Це цікаво – Нічне звернення Володимира Зеленського за 11 – 12 березня – дивіться відео: