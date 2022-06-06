В целом США объявили о 43 миллиардах евро двусторонней военной, финансовой и гуманитарной поддержки в период с 24 января по 10 мая 2022 года. В то же время страны ЕС взяли лишь относительно небольшие новые обязательства за последние недели.
Читайте Кремлевские твари ошиблись в отношении Украины
Как помог ЕС
В инфографике Statista показаны страны, которые обязались передать Украине больше оружия с 24 февраля по 10 мая 2022 года (стоимость приведена в миллиардах долларов).
Инфографика Statista / С фейсбука Александра Калиниченко
Важно На остров Змеиный стянули старье со всей России
К кому есть вопросы
С первой пятеркой, в общем-то, все прогнозируемо.
А вот к Франции, Италии и Испании у меня вопросов не меньше, чем к Берлину. Как, собственно, и к усилиям всего ЕС, в непосредственной близости от которого развернулась агрессия РФ)))
Не правда ли?
"Байрактор" для Украины! Известный журналист из Литвы собрал сумасшедшую сумму за 3 дня: смотрите видео