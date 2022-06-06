В целом США объявили о 43 миллиардах евро двусторонней военной, финансовой и гуманитарной поддержки в период с 24 января по 10 мая 2022 года. В то же время страны ЕС взяли лишь относительно небольшие новые обязательства за последние недели.

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Как помог ЕС

Страны и институты ЕС выделили 16 миллиардов евро, что составляет лишь треть пообещавших США. Следовало рассчитывать, что ЕС поможет соседней стране по крайней мере до такого же уровня, как и далекие Соединенные Штаты. Но страны ЕС в течение недель двигались гораздо медленнее, не только в поставках оружия, но и финансовой и гуманитарной помощи.

В инфографике Statista показаны страны, которые обязались передать Украине больше оружия с 24 февраля по 10 мая 2022 года (стоимость приведена в миллиардах долларов).

Инфографика Statista / С фейсбука Александра Калиниченко

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К кому есть вопросы

С первой пятеркой, в общем-то, все прогнозируемо.

А вот к Франции, Италии и Испании у меня вопросов не меньше, чем к Берлину. Как, собственно, и к усилиям всего ЕС, в непосредственной близости от которого развернулась агрессия РФ)))

Не правда ли?

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