Загалом США оголосили про 43 мільярди євро двосторонньої військової, фінансової та гуманітарної підтримки в період з 24 січня по 10 травня 2022 року. Натомість країни ЄС взяли лише відносно невеликі нові зобов'язання за останні тижні.

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Як допоміг ЄС

Країни та інституції ЄС виділили 16 мільярдів євро, що становить лише третину від того, що пообіцяли США. Варто було розраховувати, що ЄС допоможе сусідній країні принаймні до такого ж рівня, як і далекі Сполучені Штати. Але країни ЄС протягом тижнів рухалися набагато повільніше, не тільки в поставках зброї, а й у фінансовій та гуманітарній допомозі.

В інфографіці Statista показані країни, які зобов'язалися передати Україні найбільше зброї з 24 лютого по 10 травня 2022 року (вартість наведена у мільярдах доларів).

Інфографіка Statista / З фейсбуку Олександра Калініченка

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До кого є питання

З першою п'ятіркою, загалом, все прогнозовано.

А ось до Франції, Італії й Іспанії у мене питань не менше, ніж до Берліна. Як, власне, і до зусиль всього ЄС, в безпосередній близькості від якого розгорнулася агресія РФ)))

Чи не так?

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