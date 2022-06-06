Загалом США оголосили про 43 мільярди євро двосторонньої військової, фінансової та гуманітарної підтримки в період з 24 січня по 10 травня 2022 року. Натомість країни ЄС взяли лише відносно невеликі нові зобов'язання за останні тижні.
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Як допоміг ЄС
В інфографіці Statista показані країни, які зобов'язалися передати Україні найбільше зброї з 24 лютого по 10 травня 2022 року (вартість наведена у мільярдах доларів).
Інфографіка Statista / З фейсбуку Олександра Калініченка
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До кого є питання
З першою п'ятіркою, загалом, все прогнозовано.
А ось до Франції, Італії й Іспанії у мене питань не менше, ніж до Берліна. Як, власне, і до зусиль всього ЄС, в безпосередній близькості від якого розгорнулася агресія РФ)))
Чи не так?
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