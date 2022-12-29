Враг запустил ракеты с кораблей и самолетов из акватории Черного моря

29 декабря российские оккупанты выпустили десятки ракет по Украине. Они летят из акватории Черного моря.

Взрывы раздались уже во многих городах. В частности, ПВО работала в Киеве.

Важно Взрывы слышали в Житомирской и Одесской областях: возможна работа ПВО

Откуда летят ракеты

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, запуск ракет был с кораблей и самолетов из акватории Черного моря.

Находимся в укрытиях. Запас пищи, воды и всего необходимого,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграм-каналы и боты! Враг внимательно мониторит информпространство.

Напомним, что ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.

Не пренебрегать воздушной тревогой призвал также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что существует угроза массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации.