Враг запустил ракеты с кораблей и самолетов из акватории Черного моря
Источник:Александр Вилкул
29 декабря российские оккупанты выпустили десятки ракет по Украине. Они летят из акватории Черного моря.
Взрывы раздались уже во многих городах. В частности, ПВО работала в Киеве.
Важно Взрывы слышали в Житомирской и Одесской областях: возможна работа ПВО
Откуда летят ракеты
Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, запуск ракет был с кораблей и самолетов из акватории Черного моря.
Находимся в укрытиях. Запас пищи, воды и всего необходимого,
– подчеркнул он.
Обратите внимание! Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграм-каналы и боты! Враг внимательно мониторит информпространство.
Напомним, что ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.
Не пренебрегать воздушной тревогой призвал также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что существует угроза массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации.