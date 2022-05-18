Сами придумали, сами поверили

Ссылаются, кстати, на явно специально вымышленное для того, чтобы обезобразить, высмеять украинскую идентичность. То есть выставить одну ложь, а затем ее самим опровергнуть.

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Ну, конечно, ни одному украинцу в голову не пришло бы такое придумать, потому что Черное море очень большое. Если его копать, очень долго можно было. Но была очень интересная история примерно 5600 лет назад.

Мифы разрушает география

Из-за повышения уровня мирового океана возник потоп, упоминаемый у многих народов, Великий потоп. В этот момент Средиземное море перелилось в Черное (а Черное море до этого было озером, таким гигантским соленым водопадом) и прорыло пролив, который сейчас называется Босфор, на котором стоит Стамбул.

Ну, и люди на территории Украины убегали от моря, которое съедало несколько метров или даже несколько сотен километров суши в сутки. И эта катастрофа способствовала плотному заселению центральной части Украины, появлению там трипольской культуры.

То есть, скорее всего, это были люди, проживавшие на территории у острова Змеиный, где сейчас наши украинские доблестные войска один за другим разбивают российские корабли. Земля подходила почти к острову Змеиный в то время.

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Но в связи с этим потопом, в связи с переливанием Средиземного моря в Черное, уровень воды поднялся очень существенно, и сформировалась та ситуация в Черном море, которая есть сейчас – зараженные сероводородом нижние слои моря. 70 – 120 метров в глубину Черное море заражено сероводородом. Почему? Потому что все эти организмы, которые были в пресном Черном озере, погибли в результате этого соленого водопада и появления огромного количества соленой воды. И образовалась эта сероводородная насыщенность нижних слоев Черного моря.

До сих пор это, эта теория очень вероятна: что Черное море если кто и прорыл, то на проливе Босфор. Может, украинцы все-таки, может, еще какие-нибудь народы – история об этом молчит.

Большой потоп

Собственно, как это видно? На глубине 100 – 100 с чем-то метров есть след волн. На той глубине волны когда-то тысячелетиями бились о берег. Эти следы остались до сих пор вдоль всего Черного моря. Это очень интересная история.

Наверное, на ней сформировалась история о Всемирном потопе. Хотя, с другой стороны, сообщения о потопе находятся во многих народах, включая народы Америки. То есть повышение воды происходило во многих регионах, не только в Черном море.

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