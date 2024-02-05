Об этом говорится в актуальном обзоре Министерства обороны Великобритании. Отмечают, что российское правительство имеет амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году.

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Эти расчеты россиян основываются на оптимистичных ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.

На деле все не так

Однако по данным британской разведки, правительству страны-агрессора придется сократить свои отчисления в фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такой подход негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост", – считают аналитики.

И добавляют, что фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину.

Прогнозируемо стоимость его активов упадет на 10% в 2023 году.

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