Об этом говорится в актуальном обзоре Министерства обороны Великобритании. Отмечают, что российское правительство имеет амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году.
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Эти расчеты россиян основываются на оптимистичных ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.
На деле все не так
Однако по данным британской разведки, правительству страны-агрессора придется сократить свои отчисления в фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.
"Такой подход негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост", – считают аналитики.
И добавляют, что фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину.
Прогнозируемо стоимость его активов упадет на 10% в 2023 году.
Сколько денег тратит Россия на войну
- В 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 миллиардов долларов, или почти треть своих общих расходов.
- В 2024 году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
- Война, которую Россия сознательно развязала против Украины, негативно влияет на российскую экономику: рубль обесценивается, а инфляция ускоряется.