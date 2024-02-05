Про це ідеться в актуальному огляді Міністерства оборони Великобританії. Зазначають, що російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році.
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Ці розрахунки росіян ґрунтуються на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.
На ділі усе не так
Проте за даними британської розвідки, уряду країни-агресора доведеться скоротити свої відрахування до фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.
"Такий підхід негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання", – вважають аналітики.
Та додають, що фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну.
Прогнозовано вартість його активів впаде на 10% у 2023 році.
Скільки грошей витрачає Росія на війну
- У 2023 року Москва витратила на військові цілі понад 100 мілярдів доларів, або майже третину своїх загальних витрат.
- У 2024 році російська влада має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.
- Війна, яку Росія свідомо розв'язала проти України, негативно впливає на російську економіку: рубль знецінюється, а інфляція прискорюється.