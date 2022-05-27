Откуда взялось столько мощности у тех, кто блокирует 6 пакет санкций против России - Зеленский
27 мая 2022 , 00:02Читати новину українською
Евросоюз до сих пор не может принять 6-й пакет санкций против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Все это время страна-агрессорка получает от Европы по миллиарду евро каждый день.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 26 мая, сообщает 24 канал.
К теме Без нефтяного эмбарго: ЕС может согласовать новый пакет санкций против России в ближайшее время
Смотрите обращение Владимира Зеленского: