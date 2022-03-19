"Отличала" снаряды в 1 год: в Москве открыли циничную и лживую выставку о детях Донбасса

Российские пропагандисты открыли в Москве лживую выставку о детях Донбасса. Однако на этот раз они еще и абсурдно просчитались, ложь заметят даже их поклонники.

Об открытии непутевой выставки в Москве рассказал журналист Иван Яковина. На одном из изображений показали "рассказ" 8-летней девочки Маши, которая поделилась своими удивительно воспоминаниями с 2015 года.

Обратите внимание Новый фейк: пропагандисты нафотошопили ответ за "Первый канал"

"Четкие" воспоминания за 1 год жизни

По версии пропагандистов девочка различала снаряды, когда ей был всего 1 год. Вот что написали русские:

"Девочка живет во фронтовом поселке, куда регулярно что-то прилетает. Маша различает калибры "прилетов", и как взрослая говорит: "Сейчас еще стреляют терпимо, а в 2015 был ужас". Такие навыки определения типа оружия по звуку есть у большинства детей".

Совершенно бестолковая ложь, поскольку в возрасте 1 года дети мало что различают, а четко рассказать о событиях, которые с ними произошли (да еще и связаны со снарядами) – это вообще на грани фантастики.

Напомню, что мы сражаемся с людьми, неспособными организовать для своего фюрера бесперебойную трансляцию, а также с людьми, которые не умеют считать.

– прокомментировал выставку журналист Иван Яковина.

Как оказалось, российские пропагандисты в агонии уже не следят ни за каким здравым смыслом.

Заметьте – Как прервалась трансляция Путина: смотрите видео