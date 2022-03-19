Про відкриття недолугої виставки у Москві розповів журналіст Іван Яковина. На одному із зображень показали "розповідь" 8-річної дівчинки Маші, яка поділилася своїми, дивовижно, спогадами із 2015 року.

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"Чіткі" спогади за 1 рік життя

За версією пропагандистів, дівчинка розрізняла снаряди, коли їй був всього 1 рік. Ось, що написали росіяни:

"Дівчинка живе у фронтовому селищі, куди регулярно щось прилітає. Маша розрізняє калібри "прильотів", і як доросла каже: "Зараз ще стріляють терпимо, а у 2015 був жах". Такі навички визначення типу зброї за звуком, є у більшості дітей".

Абсолютно недолуга брехня, оскільки у віці 1 року діти мало що розрізняють, а чітко розповісти про події, які з ними сталися (та ще й пов'язані зі снарядами) – це взагалі на межі фантастики.

Нагадаю, що ми воюємо з людьми, нездатними організувати для свого фюрера безперебійну трансляцію, а також з людьми, які не вміють рахувати,

– прокоментував виставку журналіст Іван Яковина.

Як виявилося, російські пропагандисти в агонії вже не стежать за жодним здоровим глуздом.

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